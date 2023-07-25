Antakya'da orman yangını

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir

İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Kemalpaşa'daki yangın hızlı müdahale sonucu kontrol altına alındı.

İlk yangın saat 14.06 sıralarında Kemalpaşa'ya bağlı Hamzababa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. 14.20 sıralarında ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 2 uçak, 5 helikopter ile havadan, 13 arazöz 6 su ikmal ve 1 dozer ile karadan müdahale ediyor.

Diğer yangın ise Menemen Ayvacık Mahallesi'nde saat 14.18 sıralarında meydana geldi. 14.23'te ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına da orman ekipleri 2 uçak 1 helikopter, 6 arazöz 2 su ikmal ve 1dozer ile müdahale ediyor.

Kemalpaşa'daki yangın kontrol altına alınırken hava araçlarının tümü Menemen'e yönlendirildi. Menemen'deki alevlere 2 uçak, 6 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale sürüyor. (AA-İHA)