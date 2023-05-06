Antakya'da trafik kazası: 12 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Antakya ilçesinin Topboğazı mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 31 vatandaşın yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Antakya'nın Topboğazı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE ekibi görevlendirilmiştir."

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Koca, "Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.