Antakya'da yakalanan dilencinin üzerinden 19 bin 765 TL çıktı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde halkın huzurunu korumak, asayişi sağlamak ve dilencilere karşı önlemler almak amacıyla düzenli aralıklarla denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta rutin devriyesinde Antakya Haraparası Mahallesi'nde, halkın dini ve manevi duygularını istismar edip, 1 günde 19 bin 765 lira toplayan dilenciyi yakalayıp idari yaptırım tutanağı düzenledi. Dilencinin üzerinden çıkan paraya, kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Yetkililer uyarıda bulundu

Yetkililer, kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin, insanların manevi duygularına dokunup kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiğini belirterek, uyarıda bulundu.