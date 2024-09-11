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Antakya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antakya'da gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
AA
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Antakya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 7 arazöz ve 4 su tankerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlere gece boyunca karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

Sabah saatlerinde bölgeye 4 helikopter de sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

 

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