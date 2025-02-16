Antakyalı gazeteci Sinan Seyfittinoğlu evinde ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 445 sokak üzerinde yer alan altı katlı apartmanın giriş katında oturan Antakya Gazetesi sahibi Sinan Seyfittinoğlu, dün gece ev arkadaşı Önder K. ve diğer arkadaşlarıyla beraber alkol aldıktan bir süre sonra uyumak için odasına geçti.

Ev arkadaşı dışında diğer arkadaşları evlerine gitti. Sabah saatlerinde arkadaşını uyandırmak için odasına giren Önder K.'nın çabalarına rağmen Seyfittinoğlu uyanmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, 53 yaşındaki Sinan Seyfittinoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine adrese gelen Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Seyfittinoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Sinan Seyfittinoğlu'nun cansız bedeni cenaze aracına taşındığı esnada arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Sinan Seyfittinoğlu'nun vücudunda herhangi bir ateşli silah, delici, kesici alet yaralanması ve darp cebir izi olmadığı belirlendi.

Seyfittinoğlu'nun bipolar rahatsızlığı bulunduğu, sürekli ilaç kullandığı, 6 Şubat 2023 günü Hatay ve 10 ili vuran depremlerin ardından sık sık Antalya'ya geldiği öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.