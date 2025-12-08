Antalya 4.3 ile sallandı, deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı (Video)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, gece saat 03.31'de merkez üssü Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır Mahallesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20.75 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kentin birçok noktasından hissedildi.

Deprem anı güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedilirken, avize ve ampullerin sallandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise masada oturan 3 kişinin cep telefonları ile ilgilendikleri sırada sarsıntıyı hissederek panikle kendilerini dışarı attıkları görülürken, masanın altında yatmakta olan bir kedinin kaçışı da görüntülere yansıdı.

Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise kanepede uyumakta olan ev sahibinin sarsıntı ile yerinden kalkarak sakin bir şekilde beklediği görüldü.

"Olumsuz bir durum yok"

Antalya Valiliği, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Konyaaltı ilçemizde saat 03.31'de 4.3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur" açıklamasında bulundu.