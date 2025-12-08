Antalya 4.3 ile sallandı | Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan uyarı geldi: 6,4 depremine hazır olmalı!

Türkiye depremlerle sallanmaya devam ederken depremin son adresi Antalya oldu. Antalya Konyaaltı’nda saat 03.31’de bir deprem meydana geldi.

Korkutan deprem sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi de açıklamalar yaptı.

Antalya 4.3 ile sallandı

AFAD, depremin merkez üssünü Konyaltı olarak işaret ederken, büyüklüğünü 4,3, derinliğini ise 20.75 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yarbascandır-Konyaaltı olarak işaret etti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 8.5 kilometre olarak belirtti.

Antalyalıları endişelendiren depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Antalya için kritik bir uyarı geldi.

6.4'lük deprem uyarısı

“Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı!” uyarısını yapan Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

4,3 Konyaaltı-Antalya depremi ne anlatıyor? Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezine sokulumu ile oluşan Isparta büklümü fay çiftinde depremsellik 2020’den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir.

Geçen yıl da uyarmış

Prof. Dr. Osman Bektaş, 3 Ocak’ta Antalya Körfezi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında da uyarılarda bulunmuştu.

Depremin bir önceki sene Aralık ayında da olduğunu belirten Bektaş şunları söylemişti:

"Aynı yerde, 4 Aralık 2024 de olan M4,6 depremin tekrarı Antalya ve Isparta için bir uyarıdır. Neden? Denizdeki fayların devamı olan ve Antalya körfezini doğudan ve batıdan sınırlayan doğrultu atımlı fay çifti Isparta Büklümü adını alır."