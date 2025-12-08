  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Antalya 4.3 ile sallandı | Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan uyarı geldi: 6,4 depremine hazır olmalı!
Takip Et

Antalya 4.3 ile sallandı | Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan uyarı geldi: 6,4 depremine hazır olmalı!

Prof. Dr. Osman Bektaş, 4.3 büyüklüğündeki Antalya depremi sonrasında kritik bir uyarı yaptı. Isparta büklümü fay çiftinde depremselliğin 2020 yılından bu yana devam ettiğini belirten Bektaş “Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı” diyerek uyardı. Ayrıca Bektaş'ın, Antalya için bir yıl önce de bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya 4.3 ile sallandı | Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan uyarı geldi: 6,4 depremine hazır olmalı!
Takip Et

Türkiye depremlerle sallanmaya devam ederken depremin son adresi Antalya oldu. Antalya Konyaaltı’nda saat 03.31’de bir deprem meydana geldi.

Korkutan deprem sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi de açıklamalar yaptı.

Antalya 4.3 ile sallandı

AFAD, depremin merkez üssünü Konyaltı olarak işaret ederken, büyüklüğünü 4,3, derinliğini ise 20.75 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yarbascandır-Konyaaltı olarak işaret etti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 8.5 kilometre olarak belirtti.

Antalyalıları endişelendiren depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Antalya için kritik bir uyarı geldi.

6.4'lük deprem uyarısı

“Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı!” uyarısını yapan Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

4,3 Konyaaltı-Antalya depremi ne anlatıyor? Ege-Kıbrıs yayının Antalya Körfezine sokulumu ile oluşan Isparta büklümü fay çiftinde depremsellik 2020’den beri 4-5 büyüklüğündeki depremlerle (özellikle Alanya) devam etmektedir.

Geçen yıl da uyarmış

Prof. Dr. Osman Bektaş, 3 Ocak’ta Antalya Körfezi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında da uyarılarda bulunmuştu.

Depremin bir önceki sene Aralık ayında da olduğunu belirten Bektaş şunları söylemişti:

"Aynı yerde, 4 Aralık 2024 de olan M4,6 depremin tekrarı Antalya ve Isparta için bir uyarıdır. Neden? Denizdeki fayların devamı olan ve Antalya körfezini doğudan ve batıdan sınırlayan doğrultu atımlı fay çifti Isparta Büklümü adını alır."

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı! Rakam 31 bin TL'ye kadar çıktı: İşte güncel kampanyalar...Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı! Rakam 31 bin TL'ye kadar çıktı: İşte güncel kampanyalar...Ekonomi
Komisyon bu hafta toplanacak: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...Komisyon bu hafta toplanacak: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...Ekonomi
Benzine zam gelecek mi? İşte 8 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek mi? İşte 8 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı: Operasyonun perde arkası ortaya çıktıÜnlü spikerler gözaltına alınmıştı: Operasyonun perde arkası ortaya çıktıGündem

 

Gündem
Samsunsporlu Musaba'nın otomobili yandı, futbolcu yara almadan kurtuldu (Video)
Samsunsporlu Musaba'nın otomobili yandı, futbolcu yara almadan kurtuldu
Bütçe görüşmeleri başlıyor: Genel başkanlar partileri adına konuşacak
Bütçe görüşmeleri başlıyor: Genel başkanlar partileri adına konuşacak
İstanbul ve Ankara'ya ne zaman kar yağacak?
İstanbul ve Ankara'ya ne zaman kar yağacak?
Kalp spazmı geçiren Ahmet Çakar anjiyoya alındı
Kalp spazmı geçiren Ahmet Çakar anjiyoya alındı
Bakanlık ifşa etti: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ifşa etti: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Yedi kişinin yaşamını yitirdiği Osmaniye'deki kazaya ilişkin iki sürücü tutuklandı
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem

Deprem Haberleri

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem