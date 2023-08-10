Antalya açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Gazipaşa açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA
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Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa açıklarında saat 16.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Gazipaşa'ya 99,07 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 12,44 kilometre derinliğinde kaydedildi.