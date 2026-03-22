Antalya açıklarında deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Akdeniz'de, Antalya açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te merkez üssü Akdeniz olan 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Antalya'nın Kaş ilçesine yaklaşık 174 kilometre mesafede olan depremin, 9,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 22, 2026
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz - [174.47 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2026-03-22
Saat:23:23:33 TSİ
Enlem:34.73611 N
Boylam:28.92611 E
Derinlik:9.28 km
