  Antalya açıklarında korkutan deprem | Sarsıntı anı kameraya yansıdı
Antalya açıklarında korkutan deprem | Sarsıntı anı kameraya yansıdı

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.48'de gerçekleşen deprem anı kameralara yansıdı.

Haber Merkezi
Antalya açıklarında korkutan deprem | Sarsıntı anı kameraya yansıdı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, Demre'ye 55,47 kilometre uzaklıkta ve 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Söz konusu sarsıntı, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. 

Görüntülerde; bir iş yerinde sohbet eden grubun, deprem sırasında yaşadıkları yer aldı. Sarsıntıyı hisseden gruptakilerden birinin, "Deprem oluyor" dedikten sonra hızla dışarı yöneldiği, diğerlerinin de peşinden gittiği görüldü.

