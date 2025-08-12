Antalya Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 17 şüpheli gözaltında

Antalya İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bugün gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerinde aramalar yapıldı. Soruşturma, ihale süreçlerinden altın kasalarına ve lüks araç alımlarına uzanan çarpıcı detaylar içeriyor. Savcılık, eldeki bilgi ve belgeler kapsamında 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyım atanmasını talep ediyor.

Rüşvet iddiası

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk operasyonunun son dalgasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.'nin hak ediş ödemelerini almak üzere 195 milyon TL rüşvet verdiği kaydedildi. Sabah'ın haberine göre yapılan teknik incelemelerde paraların, Finike'deki bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı bir kısmının ise elden teslim edildiği öğrenildi. Paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı tespit edildi.

Kuyumcu hesapları üzerinden yürütüldüğü iddiası

Antalya’daki yolsuzluk soruşturmasında, şüphelilerin para transferlerini sahte döviz ve hurda altın satışı gibi göstererek kuyumcu hesapları üzerinden yürüttüğü belirlendi. Bu paraların bir kısmı lüks araç alımında kullanıldı, araçlar farklı isimler üzerine tescil edilip ödemeler ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldı.

Bir iş insanı, G.B.’ye belediyedeki sorunların çözülmesi, arsa ve inşaat izinleri gibi konularda “ilişki” kurmak amacıyla 55 milyon TL, ortağının ise 80 milyon TL rüşvet verdiğini itiraf etti. Başka bir iş insanının da Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir ihale öncesi ve sonrası toplam 25 milyon TL’lik düzmece işlem yaptığı ortaya çıktı. Savcılık, bu transferleri rüşvet olarak tespit etti.

1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyım atanması talep edildi

Muhittin Böcek'in, oğlunun ve eski gelininin isminin geçtiği yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında Antalya'da bir dövizciliğin merkezde yer aldığı, iddialara göre altın ve döviz transfer zincirinde kritik rol oynadığı belirtiliyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının bu kapsamda para transferlerine dair hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer bilgi-belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyım atanmasını talep ettiği ifade edildi.

Ayrıntılar Geliyor