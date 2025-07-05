Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek hakkında tutuklama talebi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Başkan Böcek hakkında tutuklama talebi

Muhittin Böcek tutuklamaya sevk edildi. Eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise adli kontrolle serbest bırakıldı

"Rüşvet" soruşturması başlatılmıştı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in yurt dışında olduğu belirtildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Z.K'nin gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

İki farklı eylemden rüşvet suçu iddiası

Açıklamada, "3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde yaptığı arama tamamlandı.

Ne olmuştu?

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında M.G. Böcek'in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi.

Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.

Başkan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K'nin polisteki ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Böcek ve Z.K, adliyeye sevk edildi.