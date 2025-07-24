Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden tekrar hastaneye sevk edildi. Gün Haber'de yer alan habere göre Böcek'in idrar yollarındaki rahatsızlık nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi Üroloji Servisi’nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Ne olmuştu

Antalya’da ‘rüşvet’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, tutuklu olduğu cezaevinden bir kere daha hastaneye kaldırılmıştı.

Böcek, Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu. Kalp rahatsızlığı olduğunu belirtilen Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan tetkiklerde Böcek’in durumunun iyi olduğu kanısına varılmış ve Böcek tekrar cezaevine gönderilmişti.

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