Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Almanya’dan Türkiye’ye dönen gelini Zuhal Böcek, “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmış, oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Zuhal Böcek'in gözaltına alındığı belirtildi

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, kararın ardından uzaklaştırılmıştı.

Nefes Gazetesi'nin haberine göre Böcek'in şu anki gelini Zuhal Böcek'in ise soruşturma kapsamında 'suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.