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Antalya Büyükşehir Belediyesi ihalelerine müfettiş incelemesi

İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ihalelerde usulsüzlük olup olmadığını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

Haber Merkezi
DHA
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ihalelerine müfettiş incelemesi
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CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tarih öncesi ve sonrasında belediye tarafından yapılan ihalelerdeki hareketleri denetlemek için İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulundu.

Talep üzerine gelen müfettişler, belediye ihalelerinde usulsüzlük olup olmadığını inceleyecek.

Müfettişler; birden fazla ihale alan şirket olup olmadığını, şartnamelerin usulüne uygun olup olmadığını kontrol edilecek.

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