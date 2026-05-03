Antalya Büyükşehir Belediyesi operasyonu: 27 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Altın Portakal Film Festivali’ni organize eden iştiraki ANSET’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada toplam 29 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İfadeleri tamamlanan 27 kişi ise geniş güvenlik önlemleri altında Antalya Adliyesi’ne götürüldü.

3 kişi aranıyor

Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri C.T.'nin ameliyat olduğu için taburcu edildikten sonra ifade vereceği, 3 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek ile belediyenin eski genel sekreter yardımcısı tutuklu Durmuş Ali Arslan'ın da ifadelerinin alınacağı kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonun devamında 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.