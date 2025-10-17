Antalya Büyükşehir Belediyesi operasyonunda üç tutuklama
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen yedinci dalga operasyonda gözaltına alınan altı kişiden özel kalem çalışanı Melek K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, üç kişi tutuklandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonların yedinci dalgasında, 14 Ekim sabahı düzenlenen operasyonda, Muhittin Böcek'in kuzeni Emin B., eski Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Ç., oğlu Serkan Ç., belediye özel kalem çalışanı Melek K., mimar Özlem Yıldız K., şehir plancısı mali müşavir Mehmet Ali C. gözaltına alınmıştı.
Üç kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen beş kişinin işlemleri tamamlandı. Mehmet Ali C. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Emrullah Tayfun Çavdar, Serkan Çavdar, Özlem Yıldız Kaya ve Emin B. tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Emin B., adli kontrolle serbest kalırken, Emrullah Tayfun Çavdar, Serkan Çavdar, Özlem Yıldız Kaya tutuklandı.