Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması | 15 kişi adliyeye sevk edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen, Başkan Muhittin Böcek'in de halen tutuklu bulunduğu "rüşvet" iddialı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. İBB'ye yeni dalga operasyon kapsamında bu sabah Beyoğlu Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İnan Güney dahil 42 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ne olmuştu?
İBB'ye operasyonlarla başlayan CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne de soruşturma açıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı Böcek’in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.