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Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması: 2 kişi serbest bırakıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında eski Genel Sekreter Serkan Temuçin ile iş insanı Çağrı G. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması: 2 kişi serbest bırakıldı
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serkan Temuçin ile iş insanı Çağrı G. hakkında, rüşvet soruşturması kapsamında itirafçı olmalarına rağmen bildiklerini tam anlatmadıkları gerekçesiyle yeniden yakalama kararı çıkardı.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin tamamlanmasıyla salıverildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serkan Temuçin ve Çağrı G. daha önce itirafçı olmaları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.