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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 3 kişi gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yeni operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yeni operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1'i genel sekreter yardımcısı, 1'i şube müdürü, 1'i memur 3 kişi gözaltına alındığı belirtiliyor.

Muhittin Böcek tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevden alınmıştı. 

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