Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma: Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Z.B. ile Büyükşehir Belediyesinin eski başkan vekili M.A'nın yeğeni H.A, kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K. adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Z.B. de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.