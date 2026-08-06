Antalya Büyükşehir soruşturması: İki kişi hakkında yeniden gözaltı kararı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serkan Temuçin ile iş insanı Çağrı G.’yi gözaltına aldı.
İki itirafçı hakkında yeniden yakalama kararı
Şüpheliler hakkında, rüşvet soruşturması kapsamında daha önce itirafçı olmalarına rağmen bildiklerini tam anlatmadıkları gerekçesiyle yeniden yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
Serkan Temuçin ve Çağrı G.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İki isim, soruşturma kapsamında daha önce itirafçı oldukları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.