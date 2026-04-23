Antalya Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş hayatını kaybetti

Antalya Cumhuriyet Savcısı Gadem Taş, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Taş’ın cenazesinin Cuma günü ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Savcı Taş doğuştan Caroli hastalığıyla mücadele ediyordu.

Bakan Gürlek’ten başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, savcı Taş’ın ölümünün ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Gürlek mesajında, adalet hizmetine ömrünü adayan hakim ve savcıların yargı teşkilatının sarsılmaz temelini oluşturan değerler olduğunu ifade etti. Gürlek, meslektaşları Gadem Taş’ın vefatının yargı camiası için büyük bir kayıp olduğunu kaydetti.

Gürlek, Taş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına ise başsağlığı diledi.