Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon: 22 kişi hakkında gözaltı kararı
Antalya’da Döşemealtı Belediyesi’ne yönelik 2025 yılından bu yana sürdürülen soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı listesinde, eski Belediye Başkanı Turgay Genç’in de yer aldığı öğrenildi.
Belediyeye son olarak aralık ayında operasyon düzenlenmiş; mali suçlar iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı. Murat Çelik, Şaban Ünar, Mehmet Kala ve Durali Altun tutuklanmış, altı kişiyse adli kontrolle serbest bırakılmıştı.