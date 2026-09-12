Antalya Emniyetinde biri narkotik olmak üzere 2 şubenin müdürü gözaltına alındı

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Soruşturma kapsamında daha önce bir avukat ile aynı büroda çalışan kişinin de gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına ilişkin geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 11 Eylül 2026 tarihinde, çeşitli suç kayıtları bulunduğu belirtilen avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı. İ.Ü.'ye ait dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen ön incelemede, avukat R.K. tarafından aktarıldığı tespit edilen bazı verilere ulaşıldı. İncelemelerde, 3. Sınıf Emniyet Müdürü O.U., eşi N.U., 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.D.E., O.U. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen S.G. ve firari durumdaki M.A.S. hakkında kayıtlar bulunduğu belirlendi.

Elde edilen ilk bulgular ve suç unsuru içerebileceği değerlendirilen veriler doğrultusunda, Narkotik Şube Müdürü O.U. ile Koruma Şube Müdürü E.D.E. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı. İki emniyet müdürü emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.