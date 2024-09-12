Antalya falezleri için kararname: Koruma sınırı daraltıldı

Antalya’da Düden Şelalesi’nden başlayıp Lara sahilinden Konyaaltı sahiline uzanan falez hattının ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ statüsüne sahip Muratpaşa-Konyaaltı falez bandının koruma sınırları daraltıldı. Muratpaşa ilçesi sınırları içerisindeki alanla ilgili değişiklik 7 Eylül tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yayımlandı.

2020 yılında koruma sınırları çizilerek hazırlanan haritada ‘kesin korunacak hassas alan’ olan bölgenin Konyaaltı yakasındaki kısmı 7 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete kararıyla küçültüldü. Buna göre Antalya Müzesi’nin karşısındaki kıyı alanı ve Konyaaltı Varyantı’nın bulunduğu bölgede koruma statüsü kaldırıldı.

Gazete Duvar'dan Ceren Deniz'in haberine göre, Antalya şehir merkezindeki falez bandında koruma sınırlarının yeniden düzenlenmesi, bu değişikliğin bir dava sonucu yapılmış olabileceği ve ek kararlarla koruma sınırlarının daha da daraltılabileceği endişesini beraberinde getirdi.

Meslek odaları tepkili

Falezlerdeki yapılaşma baskısı, son dönemde meslek odalarının öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Antalya Kent İzleme Platformu (AKİP), Antalya Denizcileşme Platformu ve çevre aktivistleri, falezler üzerinde yaşanan ihlalleri kamuoyuna açıklamışlardı.

Kent genelinde çevre davalarına konu olan imar planları ve projelerin yeniden incelenmesi için AKİP raporunda yapılan çağrıda, şu ifadeler yer almıştı: “Konyaaltı’ndan Lara’ya daha fazla para kazandıracağı düşünülen kilometrelerce sahil şeridi, boydan boya gasp edilmiş durumda. Herkesçe eşit ve serbestçe kullanılabilmesi zorunluluğu olan sahillerin, merkezi ve yerel yöneticilerce kıyı yasasına ve koruma statüsülerine bakılmaksızın özel işletmecilere ve işgallerine terk edilmiş durumda. Talya Oteli, Karaalioğlu Parkı, Lara Kent Parkı düzenlemeleriyle falezlerin, park ve bahçelerimizin doğal ve tarihi dokusu heba ediliyor. Kentin denize açılan simgesel değerleri olan doğal ve kamusal alanlar talan ediliyor.”