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Antalya Havalimanı'na iniş yapan uçağın tekeri patladı! Mürettabat tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın, inişi sırasında arka sağ iki tekerleğinin patladığını, 174 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

AA
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Antalya Havalimanı'na iniş yapan uçağın tekeri patladı! Mürettabat tahliye edildi
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Bakanlıktan Corendon Hava Yollarına ait Münih-Antalya seferini yapan uçağa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın, saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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