Antalya Havalimanı'nda 71 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi

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Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, hava yoluyla Türkiye'ye giriş yapan iki şüphelinin beraberindeki iki valizi takibe alarak arama gerçekleştirdi. Yapılan detaylı kontrollerde, pet şişelere doldurulmuş halde daralı ağırlığı 6 kilo 572 gram gelen uyuşturucu madde tespit edildi.

Aramaların devamında şüphelilere ait çeşitli kıyafet ve eşyalara emdirildiği belirlenen, daralı ağırlığı 12 kilo 350 gram olan likit metamfetamin ortaya çıkarıldı. Operasyon genelinde ele geçirilen ve toplam değeri 70 milyon 955 bin lira olarak hesaplanan uyuşturucu maddelere el konuldu.

Olayla bağlantılı şüpheliler hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve gençleri tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.