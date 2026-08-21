Antalya Havalimanı'nda emekli polis eşini katletti
Antalya Havalimanı 2. Terminal otoparkında emekli polis memuru, beylik tabancasıyla eşini vurdu. Kadın olay yerinde ölürken, silahlı saldırganı etkisiz hale getirmek için ikna çalışmaları sürüyor.
Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otopark alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli polis memuru olduğu öğrenilen şahıs, yanında bulunan beylik tabancasını çekerek eşine ateş etti.
Kadın olay yerinde yaşamını yitirdi
Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, vurulan kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şüpheli H.D, polis ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik güçleri otopark çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.