  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Hüseyin Bekmez atandı
Takip Et

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Hüseyin Bekmez atandı

Antalya’da İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu yerine Tümgeneral Hüseyin Bekmez atandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Hüseyin Bekmez atandı
Takip Et

Resmi Gazete’de yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda çok sayıda personelin terfi ve atamaları gerçekleştirildi.

Karar kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanı olarak atanan Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanırken yerine ise Teftiş Kurulu Başkanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez atandı.