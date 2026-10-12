Antalya-Isparta karayolunda midibüs devrildi: Yaralılar var

Antalya-Isparta kara yolunda seyir halindeki midibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Ekipler seferber oldu

Kaza, Antalya-Isparta kara yolu üzerindeki Topallı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 AGZ 918 plakalı midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor. Olayla ilgili gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.