Antalya-Isparta yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 5 yaralı
Antalya-Isparta kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yedi kişi hayatını kaybederken beş kişi yaralandı.
Kaza, saat 11:00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda, Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi.
Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 34 FF 2118 plakalı otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada yedi kişi hayatını kaybetti, beş kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.