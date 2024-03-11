Antalya, İsrail şehri ile 'kardeşliği' bitirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Başkan Muhittin Böcek başkanlığında toplandı.

Grup sözcülerinin gündem konuşmalarını yaptığı toplantıda Ramazan’ın birlik, beraberlik, bolluk ve bereket getirmesi dileklerinde bulunuldu. 5 yıl boyunca Antalya’ya hizmet etmek için çalışan meclis üyeleri, yeni dönemde çalışacak meclis üyelerine de başarılar diledi.

"Kardeş şehir protokolü sonlandırıldı"

Meclis toplantısında, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İsrail’in Bat-Yam şehri arasında yapılan kardeş şehir protokolü ile ilgili anlamlı bir karar alındı. Buna göre, Antalya Büyükşehir Meclisi’nin, 26 Kasım 1997 yılında yaptığı protokolle, Antalya ile İsrail’in Bat-Yam şehriyle kardeş şehir ilişkisini kapsayan protokol sonlandırıldı. Kararda, “Tüm dünyanın şahitliğinde İsrail’in Filistin halkına yönelik devam eden insanlık dışı saldırıları sebebiyle sonlandırılması kararı alınmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Protokolün sonlandırılması kararı meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısının sonunda Başkan Muhittin Böcek, 5 yıl boyunca Antalya’ya hizmet ederek, destek ve katkı koyan meclis üyelerine plaket takdim etti.