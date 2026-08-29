Antalya Kaş'ta orman yangını
Antalya’nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Kaş ilçesi Patara Mahallesi’nde orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yangına 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı, 80 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale başlatıldı.