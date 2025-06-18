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Antalya Kemer'de orman yangını! Dumanlar bölgeyi kısa sürede kapladı

Antalya'da sabah saatlerinde Milli Park sahasında orman yangını çıktı. Yangına, 2 helikopter, 2 uçak ve 5 arazözle hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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Antalya Kemer'de orman yangını! Dumanlar bölgeyi kısa sürede kapladı
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Antalya’nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Kemer ilçesinde, Değirmendere Mahallesi sınırlarındaki Milli Park alanında sabah saatlerinde çıkan orman yangını paniğe yol açtı.

Havadan ve karadan müdahale Sürüyor

Saat 10.30 civarında yükselen dumanlar bölgeyi kısa sürede kaplarken, Yangına ilk etapta 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalede bulunuluyor.

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