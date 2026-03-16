Antalya Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri: Bina tahliye edildi
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri duyuldu. Yurttaşların binadan tahliye edildiği görüldü.
Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi. Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı.
Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...