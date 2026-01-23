Antalya Kumluca’da sağanak sonrası hasar tespitleri başladı

Kumluca'da dün gün boyu devam eden sağanak sonrası akşam saatlerinde derelerde su seviyesinin yükselmesiyle bazı ev, sera ve tarım arazilerini su bastı.

Gece boyunca AFAD, Kumluca Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ekipleri, su baskınlarının önlenmesi için çalışma yürütürken, AFAD ekipleri, evlerine mahsur kalan bazı vatandaşları botlarla kurtardı.

Sabah saatlerinden itibaren ise ilçede Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

"Evlerine su giren yaklaşık 45 vatandaşımızı uygulama otelinde misafir ediyoruz"

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, dün yaşanan sağanağın ardından akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kum, Göksu, Karşıyaka ve Beykonak mahallelerinde bazı ev ve seralar ile tarım arazilerinde su baskınları yaşandığını söyledi.

Gece boyunca AFAD başta olmak üzere belediye ve DSİ ekiplerinin iş makineleriyle çalıştıklarını belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 15 civarında sera evi, 6 tarımsal iş yeri ve yaklaşık 1500 dekar sera alanında su baskını yaşandı. Evlerine su giren yaklaşık 45 vatandaşımızı uygulama otelinde misafir ediyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TARSİM ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. Sosyal yardım vakfımız aracılığıyla su baskınından etkilenen vatandaşlarımıza gerekli yardımlarımızı yapıyoruz."

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de sel ve su baskınları nedeniyle çiftçilerin büyük zarara uğradığını, özellikle hasadı gelen ürünlerin sel ve su baskınından etkilenmesinden dolayı zararın daha da arttığını kaydetti.

Çiftçilerin destek beklediğini ifade eden Kökçe, "Su baskını yaşanan seralarda maalesef zarar büyük. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Bu gibi afetlerin tekrar yaşanmaması için gereken tedbirleri zamanında almamız lazım. Devlet yetkililerimizden bu konularda çözüm istiyoruz." diye konuştu.