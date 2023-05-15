Antalya Serbest Bölgesi'nde yat üretim firmasında yangın

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan Hollanda sermayeli Damen yat üretim firmasına ait kompozit deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tersanenin diğer bölümlerine sıçradı. Sık sık patlamaların yaşandığı yangının diğer tersanelere sıçramasından endişe ediliyor.

Antalya Serbest Bölgesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polisin TOMA ekipleri ile helikopterler yangını söndürmek için çok yoğun şekilde çalışıyor.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde 40 inşa ve onarım tersanesi olan Damen Shipyards firmasının Antalya Serbest Bölgesinde 5 adet tersanesi bulunuyor.

İleri teknoloji kompozit gemi inşası ile uzmanlaşmış Damen Shipyards firmasında toplam 360 personeli ve 250’ye yakın taşeron işçi çalışıyor.