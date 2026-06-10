Antalya'da 10 kişinin öldüğü kazada Adli Tıp raporu tamamlandı: Şoför asli kusurlu sayıldı

Antalya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu tamamlandı.

Raporda; kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü İzzet Karaağaç’ın asli derecede kusurlu olduğu belirtildi.

Kaza, 1 Şubat 2026’da Antalya Kuzey Çevre Yolu’nda meydana geldi.

İzzet Karaağaç yönetimindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Aksu yönünden Döşemealtı yönüne seyir halindeyken, ana yola girmek amacıyla sağa yöneldiği sırada kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarpan otobüs sürüklenerek yoldan çıktı ve devrildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dosyayı inceleyen Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi, olay yeri incelemeleri, bilirkişi raporları, takograf kayıtları ve diğer delilleri değerlendirdi.

Raporda, kaza yerinde hız limitinin 50 kilometre olduğu, yolun ıslak ve görüş şartlarının sis nedeniyle olumsuz olduğu belirtildi.

Otobüsün takograf kayıtlarına göre kaza anındaki hızının 95 kilometre olarak tespit edildiği kaydedildi.

Olay yerinde 30 metre fren izi ve 44 metre uzunluğunda hasarlı bariyer bulunduğu da raporda yer aldı.

Görüş mesafesine uygun hız uyarısı

Daha önce hazırlanan bilirkişi heyeti raporunda da sürücü İzzet Karaağaç’ın Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlal ettiği ve kazanın oluşumunda tek başına kusurlu olduğu yönünde değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu raporunda, sürücünün virajlı yol, ıslak zemin ve sisli hava koşullarını dikkate alarak görüş mesafesine uygun hızda seyretmesi gerekirken buna riayet etmediği ifade edildi.

Raporda, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüsün bariyerlere çarpıp yoldan çıktığı, dikkat ile özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı vurgulandı.

Raporun sonuç bölümünde, "Müteveffa sürücü İzzet Karaağaç’ın asli derecede kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.