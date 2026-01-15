  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Antalya'da 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Takip Et

Antalya'da 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına” yönelik Antalya’da düzenlenen operasyonda 393 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya'da 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Antalya'da "silah ve mühimmat kaçakçılığına" yönelik düzenlenen operasyona ilişkin paylaşım yaptı.

Yerlikaya, "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına yönelik Antalya'da Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 393 adet Ruhsatsız Tabanca ele geçirdik. 2 şüpheliyi yakaladık" ifadelerini kullandı.

NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacakNYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacakDünya