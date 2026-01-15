Antalya'da 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına” yönelik Antalya’da düzenlenen operasyonda 393 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Antalya'da "silah ve mühimmat kaçakçılığına" yönelik düzenlenen operasyona ilişkin paylaşım yaptı.
Yerlikaya, "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına yönelik Antalya'da Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 393 adet Ruhsatsız Tabanca ele geçirdik. 2 şüpheliyi yakaladık" ifadelerini kullandı.
“Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına” yönelik Antalya’da Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda 393 adet Ruhsatsız Tabanca ele geçirdik❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 15, 2026
2 şüpheliyi yakaladık.
Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Antalya İl… pic.twitter.com/kEaainD52a