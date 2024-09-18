  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Antalya’da 4 okul mühürlendi
Takip Et

Antalya’da 4 okul mühürlendi

Antalya’da kaçak olduğu tespit edilen 4 okul mühürlendi. Kapatılan 4 izinsiz eğitim merkezinin yetkilisi 4 kişiye brüt asgari ücretin 20 katı, toplamda 1 milyon 600 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya’da 4 okul mühürlendi
Takip Et

Konyaaltı ilçesinde izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yaptığı belirlenen 4 okul idari para cezası uygulanarak kapatıldı.

Konyaaltı ilçesinde oyun merkezi ve eğitim derneği adı altında yabancı uyruklu öğrencilere yönelik izinsiz eğitim faaliyetleri yürüten 4 okul, Konyaaltı Belediyesi Zabıta Ekipleri eşliğinde Konyaaltı Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan İlçe İzleme ve Koordinasyon Komisyonu tarafından Antalya Valiliği Makamının kapatma kararı onaylarına istinaden mühürlenerek kapatıldı.

Kapatılan 4 izinsiz eğitim merkezinin yetkilileri Z.S., T.V., Y.F. ve Y.E.'ye brüt asgari ücretin 20 katı olmak üzere toplamda 1 milyon 600 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

Türkiye’nin yaşanabilir illeri belli oldu ; Emekliler ve uzaktan çalışanlar bavul toplayacakTürkiye’nin yaşanabilir illeri belli oldu ; Emekliler ve uzaktan çalışanlar bavul toplayacakGündem
Lübnan saldırısının ardından uzmanlar açıkladı: Çözüm yerli yazılım mı?Lübnan saldırısının ardından uzmanlar açıkladı: Çözüm yerli yazılım mı?Teknoloji
Gündem
Semih Kenan Köse davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
Semih Kenan Köse davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
Mehmet Uçum’dan anayasa açıklaması: Her konu darbecilikle izah edilemez
Mehmet Uçum’dan anayasa açıklaması: Her konu darbecilikle izah edilemez
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alınması hakkında açıklama
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alınması hakkında açıklama
Dev havayolu şirketi iflas etti!
Dev havayolu şirketi iflas etti!
Bakan Tunç'tan Ezgi Eygi'nin otopsisine ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan Ezgi Eygi'nin otopsisine ilişkin açıklama
İsrail'den Lübnan'a bir saldırı daha: Hizbullah'a ait telsizler patladı!
İsrail'den Lübnan'a bir siber saldırı daha!