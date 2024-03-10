Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Antalya kıyılarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Demre'ye yaklaşık 19 kilometre mesafede olan depremin, 35,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 10, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [19.08 km] Demre (Antalya)
Tarih:2024-03-10
Saat:16:55:57 TSİ
Enlem:36.0925 N
Boylam:30.11111 E
Derinlik:35.12 km
Detay:https://t.co/2WSv8g8BBf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi