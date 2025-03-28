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Antalya'da 5 katlı apartmanda yangın: 13 kişi tahliye edildi

Antalya’nın Serik ilçesinde, 5 katlı apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Haber Merkezi
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Antalya'da 5 katlı apartmanda yangın: 13 kişi tahliye edildi
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Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan pansiyonda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, apartmandaki 13 kişiyi merdiven uzatarak tahliye etti. Pansiyonda bulunan 1 kişi ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangında pansiyon katı kullanılamaz hale geldi.

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