Antalya'da Başkan Muhittin Böcek'in gözaltına alındığı soruşturmanın detayları belli oldu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında "rüşvet" suçlamasıyla gözaltı kararı alındı.

Soruşturmanın ise detayları ortaya çıktı. İstanbul'daki bir dosyada tutuklu yargılanıp tahliye edilen iş insanı Y. Y.'nin verdiği ifadeler ve sunduğu belgeler doğrultusunda iki ayrı rüşvet eylemine ilişkin somut delillere ulaşıldığı iddia edildi.

8,5 milyon liralık araç giydirme iddiası

İddialara göre, 2024 yerel seçimlerinden kısa süre önce Mustafa G. B. ile Y. Y. arasında yapılan görüşmede, seçim kampanyası için 25 milyon TL talep edildi. Bu meblağın karşılanamaması üzerine Muhittin Böcek'in seçim çalışmaları kapsamında araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura kesildiği ve ödemenin Y. Y'nin şirketleri üzerinden yapıldığı öne sürüldü. Firma yetkililerinin de bu beyanı doğruladığı iddia edildi.

30 milyon liralık konut ödemesi iddiası

Soruşturmada yer alan ikinci iddiaya göre, Şubat 2025'te Mustafa G. B.'nin boşanma sürecindeki eşi Z. K. adına Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındı. Konut bedelinin Y. Y. tarafından üç parça halinde ödendiği, bu ödemelere ilişkin banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanlarının dosyada yer aldığı iddia edildi.

Gözaltı ve arama kararı

Bu gelişmelerin ardından 5 Temmuz 2025 tarihinde Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında adli işlemler başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, şüphelilere yönelik iki ayrı eylem nedeniyle arama, el koyma ve gözaltı işlemleri uygulandığı bildirildi. Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında firari olduğu öne sürüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, rüşvet suçu kapsamında titizlikle yürüttüğü soruşturmaya ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.