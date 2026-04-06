  1. Ekonomim
  2. Gündem
  Antalya'da belediye binasına av tüfeğiyle ateş açan şüpheli gözaltına alındı
Takip Et

Antalya'da belediye binasına av tüfeğiyle ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Antalya’nın Serik ilçesinde belediye binasına av tüfeğiyle ateş açan Ş.D., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı kaydedilen şüphelinin, bu saldırıdan önce de bir iş yerine ateş açtığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya'da belediye binasına av tüfeğiyle ateş açan şüpheli gözaltına alındı
AA
Takip Et

Olay, saat 06.00 sıralarında Serik Belediye binası önünde meydana geldi. Ş.D., motosikletiyle önüne geldiği belediye binasına, yanında bulunan av tüfeğiyle 4 el ateş etti. Binanın giriş kapısı, vezne bölümü ile başkanlık katındaki penceresine saçmalar isabet etti. Belediye binasında nöbet tutan 2 zabıta memuru olaydan yara almadan kurtuldu. Şüpheli, saldırının ardından motosikletini olay yerinde bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheli Ş.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen Ş.D.'nin belediyeden önce de Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerine aynı tüfekle 2 el ateş açtığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

