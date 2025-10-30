  1. Ekonomim
Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, atık dökümü yaptığı tespit edilen Antalya ve Finike belediyelerine toplam 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uyguladı.

İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Turunçova Mahallesi’nde bulunan toprak alana belediyeye ait yol süpürme kamyonundan atık bırakıldığı belirlendi.

Belediyeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza verildi.

Finike Belediyesi atıkları açık alana döktü

TRT Haber'in aktardığına göre il müdürlüğü ekiplerince Finike ilçesinde yapılan denetimlerde ise Alakır Çayı yakınlarındaki alana Finike Belediyesi’ne ait araçlarla bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığı tespit edildi.

Antalya'da çevreyi kirleten iki belediyeye 3,7 milyonluk ceza - Resim : 1

Ayrıca, alanda bulunan atıkların bir kısmının yanmaya devam ettiği belirlendi. Finike Belediyesi’ne de 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uygulandı.

