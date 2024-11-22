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Antalya'da dere taştı, 5 yıldızlı oteli su bastı, 500 turist tahliye edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otel, Şarlayık Deresi'nin taşması sonucunda sular altında kalırken oteldeki turistler tahliye edildi.

Haber Merkezi
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Antalya'da dere taştı, 5 yıldızlı oteli su bastı, 500 turist tahliye edildi
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Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, olumsuzlukları beraberinde getirdi. Gündoğdu turizm bölgesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelin başta havuz bölümü olmak üzere, zemin katta bulunan restoran, hamam, spa, mutfak, soğuk hava deposu, jeneratör ve işletmeleri sular altında kaldı.


Oteller bölgesinde bulunan Şarlayık Deresi'nde sağanak yağmurla birlikte debinin yükselmesi, DSİ görevlilerinin derenin önünü kontrolsüz şekilde açması ve denize ulaşacağı bölgede kamışların suyun önünü kapatması sonucu taşan sular, otelin zemin katlarını ve havuz bölgesini tamamen su altında bırakarak, büyük bir maddi hasara yol açtı.

Olay sırasında otelde bulunan 500 misafirinin yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde güvenli bir şekilde tahliye edildiği, otelin bağlı bulunduğu şirkete ait diğer otellerde tatillerine devam edecekleri bildirildi.


Oteli su basmasının ardından MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çevik, Başkan Yardımcıları Gülsüm Özer, Mustafa Öztürk ve Engin Tüter aynı zamanda MASTOB Başkanı da olan otel sahibi Ahmet Özden'den bilgi aldılar ve her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirdiler.

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