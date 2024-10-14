Antalya'da ev sahibine kiracı şoku! Evi 6 kişiye kiralayıp, kaçtı!

Antalya'da özel eğitim öğretmeni Zeliha Oruç'un (42) kiracısı, izinsiz bir şekilde evi 6 kişiye kiralayarak kayıplara karıştı. Oruç, tanımadığı kişileri evden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde ikamet eden Oruç, kiraya verdiği evinde yaşanan anlaşmazlıklar ve kira bedelinin düzenli ödenmemesi nedeniyle yasal sürece başvurdu. Uzun bir süre sonra evine kontrol amacıyla gittiğinde büyük bir şokla karşılaştı. Oruç, komşularından aldığı haberle kiracısının evden taşındığını ve yeni kişilerin yerleştiğini öğrendi.

Evi 6 kişiye kiralamış

İki arkadaşını yanına alarak evi kontrol etmeye giden Oruç, eski kiracısının haberi olmadan evi 6 kişiye kiraladığını fark etti. Kapıyı açtıklarında kendilerine evin yeni sahipleri gibi davrandıklarını anlatan Oruç, "Ev sahibi benim" dediğinde, kiracıların "Satın almadık, kiraladık" şeklinde karşılık verdiklerini belirtti. Yeni kiracılar, Oruç'a kalmak ve kira ödemek istediklerini ilettiler, ancak Oruç bu teklifi kabul etmedi.

Bir hafta içinde evi boşaltmaları için süre veren Oruç, belirtilen sürenin dolmasının ardından, elinde tahliye taahhütnamesi olmasına rağmen kiracıların evde kalmaya devam ettiğini gördü. Bunun üzerine, polis eşliğinde icra memurları devreye girerek tahliye sürecini başlattı ve evi boşalttılar.

"Resmi şikayette bulundum"

Zeliha Oruç, evinin tahliye edildiğini düşünerek bir gün sonra tekrar kontrol etmeye gittiğini belirtti. Bu kez evden köpek sesleri geldiğini fark eden Oruç, hemen polisi aramak zorunda kaldı. "Eşyalarını eve yerleştirmişler, hatta televizyonu bile kurmuşlar. Gördüklerim karşısında şok oldum," dedi.

Kiracılara kendisinden şikayetçi olacağını ve evden uzaklaşmaları gerektiğini ileten Oruç, ardından polis merkezine giderek resmi şikayette bulundu.