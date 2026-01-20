Antalya'da evlere kadar ilerleyen orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, akşam saat 19.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Deligöz mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik İlçe İtfaiye birimi ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yaptığı çalışmalar sırasında bölgeye yakın bir evde yaşayan yaşlı çift, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Mahalle sakinleri, alevlerin bir anda büyüdüğünü ve hemen ekiplere haber verdiklerini söylediler.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Yangın, ekiplerimizin çalışmaları sonrası kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.