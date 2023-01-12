Antalya'da fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Aksu, Muratpaşa ve Finike ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Kuvvetli rüzgar, kentin çeşitli noktalarında ağaçları devirdi, seralarda zarara neden oldu.

Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili ve Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Konyaaltı Sahili'nin rengi şiddetli yağış nedeniyle değişti.

Vatandaşlar kapanan mazgalları kendi çabalarıyla açmaya çalıştı.

Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi'nde evine yağmur sularının dolmaması için mazgalları temizlemeye çalışan mahalle sakinlerinden Ekrem Aslan, bilinçsizce çevreye bırakılan atıkların yağmur suyu kanallarını tıkadığını söyledi.

Bu nedenle yolların göle döndüğünü belirten Aslan, "Eğer mazgalları açmazsak yakındaki evimizi su basacak. Ayrıca bir vatandaşlık görevi olduğu için mazgalları açıyorum." dedi.

Turuncu uyarı verildi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, sağanağın dün geceden bu yana devam ettiğini, şiddetli yağış nedeniyle son 24 saatte metrekare başına Kumluca'da 143,7, Aksu'da 96,6, Döşemealtı'nda ise 73 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Gültekin, Dağbeli mevkisinde son 24 saatte kaydedilen toplam yağışın metrekare başına 173 kilogramı bulduğunu bildirdi.

Sağanağın yarın da devam edeceğini belirten Gültekin, "Antalya'nın batısındaki Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde turuncu uyarı verdik. O bölgeler önceki yağışlardan suya doymuş durumda, çiftçileri ve vatandaşları çok dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıyoruz." dedi.

Gültekin, Antalya'nın doğusunda ve merkezinde ise sağanağın hafifleyeceğini aktardı.

İtfaiye ekipleri 52 olaya müdahale etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Kepez, Serik, Döşemealtı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde 26 su baskını, 4 selde mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi, 4 çatı izolasyon, tabela ve klima düşmesi, 2 baca devrilmesi ve 2 elektrik teli kopması olmak üzere toplam 52 olaya müdahalede bulundu.

Yüksek kesimlere kar yağdı

Antalya'nın Kaş ve Elmalı ilçelerinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kent merkezinde ve kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış ile fırtınanın etkisini sürdürdüğü Antalya'da, yüksek kesimlere kar yağdı.

Kaş ilçesinin Gömbe Mahallesi'nde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşandı. Karla kapanan yolların açılması için belediye ekiplerince çalışmalara başlandı.

Elmalı ilçesi de kar nedeniyle beyaza büründü. Araçların yollarda kalmaması için karla mücadele çalışması başlatıldı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin görev başında olduğunu belirtti. Trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunan Öztürk, özellikle zincir ve kış lastiği olmayanların yola çıkmamasını önerdi.

Korkuteli'de eğitime kar engeli

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan kar nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın eğitim öğretime ara verildi.

Kent merkezinde ve kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış ile fırtınanın etkisini sürdürdüğü Antalya'da, yüksek kesimlere kar yağdı.

Korkuteli'de sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini öğleden sonra artırdı. Antalya ile Korkuteli kara yolunda ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı. Zincir ya da kış lastiği olmadan yola çıkan sürücüler, ekipler tarafından uyarıldı.

Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve 13 Ocak Cuma günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Korkuteli Kızılcadağ mevkisindeki kar kalınlığı 9 santimetre olarak ölçüldü.

Ayrıca Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 61 santimetreye ulaştı.

Komşu illerde de kar yağışı etkisini gösterdi. Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 55 santimetre, Burdur Salda Kayak Merkezi'nde ise 36 santimetre ölçüldü.